Meteo Abruzzo: gelo record, termometri a -11°C sull’Altopiano delle Rocche

Le condizioni meteorologiche sull’Italia centrale continuano a essere dominate da un robusto campo di alta pressione, che favorisce cieli limpidi e sereni. Tuttavia, il rovescio della medaglia è rappresentato dalle temperature rigide, soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino, quando il gelo si fa sentire in modo marcato, in particolare nelle aree interne e nei fondovalle appenninici. Le gelate, spesso intense, stanno interessando soprattutto le conche montane dell’Abruzzo, confermando la natura tipicamente invernale di questo periodo.

Sul fronte dei venti, si segnala una moderata ventilazione dai quadranti settentrionali, più percepibile lungo le coste, ma in progressiva attenuazione nelle prossime ore. A partire da lunedì e martedì, è previsto un graduale aumento della nuvolosità, che anticiperà un peggioramento più significativo atteso nella seconda metà della settimana, tra il 20 e il 21 novembre. Questo cambiamento sarà accompagnato da un ulteriore calo delle temperature, causato dall’ingresso di correnti più fredde provenienti dal Nord Europa. Gli aggiornamenti delle prossime ore saranno fondamentali per comprendere meglio l’evoluzione del quadro meteorologico.

Nella notte appena trascorsa, alcune località abruzzesi hanno registrato valori termici estremamente bassi, testimoniando la portata del freddo in questa fase stagionale. Ecco i dati più significativi rilevati:

Altopiano delle Rocche: -11°C

Campo Felice: -9,3°C

Castel del Monte (loc. Pietrattina): -7,9°C

Altopiano delle Cinque Miglia: -7,1°C

L’Aquila e Pescasseroli: -7°C

Pescocostanzo (loc. Quarto di Santa Chiara): -6,9°C

Piani di Pezza: -6,8°C

Rocca di Mezzo: -6,4°C

Scoppito (loc. Ponte S. Giovanni): -6,3°C.

