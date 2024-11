Meteo Abruzzo: nonostante un incremento termico, si battono i denti sugli altopiani. Termometri fino a -8°C

MeteoWeb

L’arrivo graduale di correnti umide provenienti da sud-ovest ha portato sulla Penisola una copertura nuvolosa, principalmente composta da nubi basse. Queste formazioni, seppur non particolarmente compatte, hanno contribuito ad attenuare l’inversione termica che negli ultimi giorni ha dominato in Abruzzo, causando temperature estremamente rigide.

L’innalzamento delle temperature minime è stato evidente, anche nelle zone che di recente hanno registrato valori inferiori ai -10°C. Tuttavia, nonostante questo rialzo di 3-4°C rispetto ai giorni precedenti, gli altopiani abruzzesi continuano a sperimentare condizioni climatiche piuttosto rigide, con valori che rimangono ben al di sotto dello zero.

Nello specifico, alcune delle località più rappresentative per il freddo intenso mostrano ancora temperature notevoli. Campo Felice, nella località di Camardosa, ha registrato una minima di -8,2°C, mentre l’Altopiano delle Rocche ha toccato -6,9°C. Castel del Monte, nella località di Pietrattina, ha visto il termometro fermarsi a -5,3°C, mentre a Piani di Pezza si è rilevato un minimo di -4,7°C.

Le prossime ore porteranno una situazione meteorologica caratterizzata da una moderata variabilità. Ci si aspetta un’alternanza tra ampie schiarite e annuvolamenti sparsi, che potrebbero interrompere momentaneamente le fasi di sole. Questa configurazione evidenzia un quadro climatico mutevole, tipico delle fasi di transizione stagionale.

L’attenuazione dell’inversione termica e l’aumento delle temperature minime rappresentano un segnale di un possibile cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Tuttavia, resta essenziale monitorare l’evoluzione, soprattutto per chi risiede nelle zone montane dell’Abruzzo, dove le temperature, nonostante il miglioramento, rimangono severe.

Gli abitanti e chiunque pianifichi spostamenti nelle aree interne dovrebbe rimanere aggiornato consultando fonti meteo affidabili per ottenere previsioni accurate e valutare le condizioni meteorologiche in tempo reale.

