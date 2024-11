Meteo Abruzzo: notti di ghiaccio, altopiani avvolti dal gelo siberiano

MeteoWeb

Le temperature minime registrate nelle prime ore del mattino sugli altopiani abruzzesi continuano a mostrare valori eccezionalmente bassi, avvicinandosi a quelli tipici della stagione invernale. Questo fenomeno è il risultato di specifiche condizioni atmosferiche associate a situazioni di alta pressione e a un fenomeno comune nei territori di montagna: l’inversione termica.

In regime di alta pressione, il clima in Abruzzo si stabilizza, caratterizzato da cieli sereni e assenza di vento. In queste condizioni, l’inversione termica inverte il normale gradiente termico atmosferico. Normalmente, infatti, la temperatura diminuisce con l’altitudine, ma durante un’inversione termica l’aria più fredda tende a rimanere negli strati prossimi al suolo, mentre quella più calda si stratifica sopra. Sugli altopiani abruzzesi, questo fenomeno risulta intensificato dalla configurazione geografica del territorio, composto da ampie pianure circondate da catene montuose, che agiscono come una barriera naturale per l’aria fredda.

Le particolari caratteristiche orografiche degli altopiani abruzzesi favoriscono infatti l’accumulo di aria fredda che, non potendo disperdersi, ristagna nelle conche naturali. Questo scenario si verifica in modo marcato durante le notti e le prime ore del mattino, quando l’assenza di vento permette all’aria più fredda, essendo più densa, di scendere e concentrarsi nelle zone depresse. Tale condizione porta a significativi cali delle temperature.

Nelle ultime rilevazioni, alcune località abruzzesi (tutte rigorosamente in provincia de L’Aquila) hanno registrato temperature estremamente rigide. Tra queste, l’Altopiano delle Rocche ha segnato -7,6°C, mentre l’Altopiano delle Cinque Miglia ha toccato i -6,4°C. Anche Pescocostanzo (loc. Quarto di Santa Chiara) con -6,3°C e i Piani di Pezza con -5,2°C hanno mostrato valori notevoli. Castel del Monte (loc. Pietrattina) e Pescasseroli (loc. Vallechiara) hanno registrato rispettivamente -5,1°C e -4,5°C.

In sintesi, l’orografia abruzzese, combinata con condizioni di alta pressione, crea un contesto ideale per l’inversione termica e per il ristagno di aria fredda, generando temperature che spesso risultano insolitamente rigide, anche fuori stagione, su questi altopiani.

