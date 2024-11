Meteo Abruzzo: paesaggi imbiancati e gelo siberiano fino a -10°C

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo una situazione meteorologica contrastante, con condizioni che variano nettamente tra le diverse aree del Paese. Sul versante adriatico e al Sud, il tempo è caratterizzato da una forte instabilità causata da una persistente circolazione ciclonica, alimentata da masse d’aria fredda di origine scandinava. Questi venti settentrionali, estremamente gelidi, stanno determinando un marcato abbassamento delle temperature, portando valori tipicamente invernali in molte zone, nonostante il calendario indichi la metà di novembre.

Tra le regioni maggiormente colpite da questa ondata di freddo intenso figura l’Abruzzo. Qui, le temperature registrate nelle prime ore del mattino sulle principali località montane hanno raggiunto valori paragonabili a quelli delle aree siberiane. Questa situazione estrema è stata amplificata dall’orografia del territorio e dalla presenza della neve al suolo, che ha contribuito a un ulteriore raffreddamento delle temperature minime.

Le rilevazioni termiche parlano chiaro: sui Piani di Pezza si sono toccati i -10°C, mentre Campo Felice e Castel del Monte hanno fatto registrare -7,8°C. Non sono stati da meno Campo Imperatore, con -6,1°C, e la Majelletta-Blockhaus, con -5,2°C. Anche l’Altopiano delle Rocche ha visto valori molto bassi, attestandosi a -5,1°C.

Questi dati confermano quanto l’aria artica che sta investendo l’Italia possa portare a condizioni climatiche estreme, soprattutto in aree montane già predisposte a forti cali termici. Il fenomeno rappresenta un primo assaggio dell’inverno, che sembra voler anticipare il suo arrivo con temperature da record per il periodo.

