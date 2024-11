Meteo Abruzzo: stop al gelo mattutino, ma tornerà il freddo intenso

MeteoWeb

L’Abruzzo continua a trovarsi sotto l’influenza di un campo anticiclonico, seppur in lieve indebolimento, una condizione che sta portando a un incremento della copertura nuvolosa e alla possibilità di qualche isolato piovasco o pioviggine. Questo cambiamento sta avendo un impatto significativo sulle temperature, che stanno tornando a valori più tipici per la stagione. I cieli prevalentemente nuvolosi stanno infatti limitando l’effetto dell’inversione termica, fenomeno che aveva portato a temperature estremamente basse nelle ore mattutine sugli altopiani della regione.

Nelle ultime 24-48 ore, le temperature minime hanno subito un netto rialzo, con incrementi di 11-12 gradi Celsius rispetto ai giorni precedenti. Questa variazione ha alleviato le condizioni di freddo intenso che caratterizzavano l’inizio delle giornate abruzzesi.

Oggi, le rilevazioni termiche effettuate in diverse località della regione mostrano un quadro più mite rispetto ai giorni scorsi. Tra i valori minimi più bassi registrati, spiccano:

Castel del Monte, località Pietrattina:

Campo Imperatore: -0.8°C

Pescasseroli, località Vallechiara: -0.7°C

Majelletta-Blockhaus: +0.3°C

Passo Godi: +0.5°C

Pescocostanzo, località Quarto di Santa Chiara: +0.8°C

Questo graduale aumento delle temperature minime sta favorendo condizioni meteorologiche più vicine alla norma, riducendo l’incidenza delle gelate mattutine sugli altopiani.

Tuttavia, un nuovo cambiamento è in arrivo. A partire da martedì 12 novembre, si prevede un calo termico significativo a causa dell’arrivo di correnti fredde provenienti da est. Questo abbassamento delle temperature sarà accompagnato da un peggioramento progressivo delle condizioni meteorologiche, con un aumento della probabilità di piogge nei giorni successivi.

Il passaggio da temperature rigide a valori più miti e il successivo ritorno al freddo intenso illustrano la variabilità del clima autunnale abruzzese, dove i rapidi cambiamenti termici e le oscillazioni meteorologiche caratterizzano questa fase dell’anno.

