Meteo Abruzzo: temperature da brivido, inversione termica e albedo spingono minime a -13°C

Il nucleo gelido che ha attraversato la Penisola negli ultimi giorni, ha determinato un calo sensibile delle temperature da nord a sud. Il brusco abbassamento termico ha favorito il ritorno della neve sui rilievi, in particolare sull’Appennino centro-settentrionale, dove le prime imbiancate stagionali si sono spinte fino a quota 1000 metri. Sebbene non si siano registrate nevicate di rilievo, queste spruzzate di neve rappresentano un segnale inconfondibile dell’arrivo dell’inverno.

Le condizioni atmosferiche, caratterizzate da cieli sereni e assenza di vento, hanno amplificato il raffreddamento notturno, specialmente in vallate e altopiani. Fenomeni come l’inversione termica e l’effetto albedo hanno contribuito a spingere la colonnina di mercurio ben al di sotto dello zero, con valori minimi particolarmente significativi registrati in alcune località.

Ecco le temperature più basse rilevate:

Campo Felice, loc. l’Entrata: -12.9°C

Altopiano delle Rocche: -11.4°C

Castel del Monte, loc. Pietrattina: -9.7°C

Piani di Pezza: -9.6°C

Rocca di Mezzo: -8.1°C

Pescasseroli, loc. Vallechiara: -7.3°C

Altopiano delle Cinque Miglia: -7.2°C

L’Aquila: -5.7°C

Questi valori testimoniano il potenziale del clima appenninico in condizioni di calma atmosferica, dove le basse temperature vengono esaltate dalle peculiarità del territorio. Il fenomeno, tipico delle prime fasi dell’inverno, sottolinea il passaggio stagionale e preannuncia un periodo caratterizzato da un clima rigido e possibile instabilità meteorologica.

In attesa di nuove ondate di freddo o di ulteriori nevicate, l’Appennino si prepara ad affrontare l’inverno con il suo inconfondibile fascino.

