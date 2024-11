Meteo Abruzzo: temperature minime siberiane, ancora -10°C sull’Altopiano delle Rocche

MeteoWeb

Le temperature nelle notti e nelle prime ore del mattino in Abruzzo stanno sempre più assumendo caratteristiche simili a quelle delle regioni polari. Anche questa mattina, gli abitanti delle località montane si sono svegliati sotto un freddo intenso, con valori che testimoniano la rigida realtà climatica della regione.

Sull’Altopiano delle Rocche, i termometri hanno registrato un picco di freddo notevole, toccando i -10°C, confermando la zona come una delle più gelide della regione. A Castel del Monte, nella località Pietrattina, le temperature non sono state da meno, scendendo fino a -9,4°C. Anche i Piani di Pezza hanno vissuto un inizio di giornata piuttosto freddo, con una minima di -7,8°C.

La situazione non è stata più mite neanche in altre località montane come Pescocostanzo, nella zona di Quarto di Santa Chiara, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i -7,2°C. Campo Felice, un’altra area nota per le basse temperature invernali, ha registrato una minima di -6,8°C. L’Altopiano delle Cinque Miglia ha confermato il trend gelido, con una temperatura di -6,2°C, mentre a Rocca di Mezzo il risveglio è stato accompagnato da -6°C.

Queste temperature estreme evidenziano l’impatto delle condizioni climatiche invernali sull’Abruzzo, soprattutto nelle aree montane e nelle conche, dove l’escursione termica notturna è particolarmente marcata. I freddi intensi registrati non solo dipingono un quadro suggestivo di inverni rigidi e paesaggi brinati, ma rappresentano anche una sfida per le comunità locali, che devono far fronte a temperature che richiedono attrezzature e preparazioni adeguate.

Le rigide notti abruzzesi, con il loro clima invernale pungente, continuano a mantenere alta l’attenzione degli abitanti e dei visitatori, soprattutto per la necessità di proteggersi adeguatamente. Con il persistere di queste condizioni climatiche, la regione rimane un esempio di come il territorio montano possa esibire scenari di straordinaria bellezza, accompagnati però da un freddo implacabile che caratterizza la stagione invernale.

