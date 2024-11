Meteo Abruzzo: tempo stabile e gelo siberiano nella notte con -15°C

MeteoWeb

Con l’arrivo di un fronte freddo che ha raggiunto la Sicilia e le estreme regioni meridionali, si conclude la seconda fase di instabilità che ha caratterizzato questa settimana. Le correnti fredde e secche di origine artica stanno portando un deciso calo delle temperature, già percepibile in Abruzzo, dove si registra un ritorno a condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato.

Il Maestrale soffia ancora in maniera sostenuta lungo le coste, generando un moto ondoso intenso con mari molto mossi o localmente agitati. Tuttavia, si prevede una progressiva attenuazione del vento nelle prossime ore. Le temperature attuali si mantengono ben al di sotto delle medie stagionali, ma un graduale rialzo è atteso a partire da domenica 24 novembre.

La discesa dell’aria artica e i cieli sereni hanno portato a valori termici estremamente bassi in diverse località montane dell’Abruzzo. Ecco alcune delle temperature minime più significative registrate:

– Altopiano delle Rocche -15.3°C

– Rocca di Mezzo: -12,2°C

– Campo Felice, loc. l’Entrata: -11.3°C

– Altopiano di Cascina: -10.1°C

– Campo Imperatore: -9,9°C

– Pescasseroli, loc. Vallechiara: -9.7°C

– Majelletta-Blockhaus: -9,3°C

– Rifugio Capanna di Sevice: -9,2°C

– L’Aquila: -6,0°C

Questi valori evidenziano come le aree montane e pedemontane siano particolarmente colpite dalla diminuzione delle temperature, creando uno scenario invernale anticipato.

Con l’allontanamento dell’instabilità, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare, favorendo giornate soleggiate e cieli sereni. Nonostante il clima freddo, il lieve rialzo delle temperature previsto a partire da domenica rappresenta un ritorno verso una situazione climatica più in linea con il periodo.

