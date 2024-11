Meteo Basilicata: attesa per il maltempo, piogge e neve imminenti

MeteoWeb

La Basilicata si trova in una fase di transizione meteorologica, con una progressiva diminuzione della pressione atmosferica che favorisce l’arrivo di correnti più umide. Questo cambiamento determina un aumento graduale della copertura nuvolosa, con cieli che diverranno molto nuvolosi nel corso del pomeriggio.

Le condizioni variano leggermente a seconda delle aree. Sull’Appennino, la giornata sarà caratterizzata da cieli per lo più coperti, con qualche temporanea apertura nel pomeriggio. Nel Materano, nubi sparse si alterneranno a schiarite, mantenendo un contesto variabile per l’intera giornata. Sul litorale ionico, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, salvo qualche passaggio nuvoloso al mattino, mentre sul litorale tirrenico la nuvolosità aumenterà gradualmente, portando cieli molto nuvolosi e la possibilità di deboli piogge dalla serata. I venti, inizialmente deboli e provenienti da sud-ovest, ruoteranno progressivamente verso sud-est nel corso della giornata.

Un peggioramento più significativo è previsto a partire da venerdì, quando una circolazione depressionaria si approfondirà sul Mediterraneo. Questo porterà un ritorno delle piogge diffuse su gran parte della regione, con nevicate sull’Appennino a quote medio-alte. Il cambiamento segnerà il passaggio a un periodo di maggiore instabilità, con un netto calo delle temperature e un clima che tenderà a richiamare le tipiche condizioni invernali.

Si raccomanda di monitorare gli aggiornamenti meteo, specialmente in vista delle possibili criticità legate al maltempo e alle nevicate nelle aree montane. Il ritorno dell’instabilità richiede attenzione, soprattutto per chi si sposta nelle zone più esposte ai fenomeni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

