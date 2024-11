Meteo Calabria: brusco calo delle temperature e temporali intensi

MeteoWeb

Un vortice di bassa pressione sta rapidamente scivolando verso Sud e, nelle prossime ore, determinerà un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Calabria. Questo fronte perturbato sarà accompagnato da un netto calo delle temperature, portando un brusco cambiamento rispetto ai giorni precedenti. A partire dal pomeriggio, le prime avvisaglie del maltempo si faranno sentire nelle aree settentrionali della regione, in particolare nel Cosentino. Qui sono attesi temporali di forte intensità che, con il trascorrere delle ore, si estenderanno al resto della Calabria, raggiungendo entro la serata e la nottata il Catanzarese, il Vibonese e altre zone circostanti. Le precipitazioni potranno risultare localmente intense, soprattutto lungo i versanti jonici e tirrenici del Catanzarese e nelle aree del Vibonese, dove l’arrivo di aria più fredda in quota alimenterà fenomeni particolarmente vigorosi.

Le temperature subiranno un drastico abbassamento con il passaggio del fronte perturbato. Si stima un calo termico fino a 10°C, con valori che, a quota 1450 metri, si attesteranno attorno agli 0/-1°C. Questo cambiamento influirà anche sulla quota neve, che registrerà un netto abbassamento nel corso delle precipitazioni. Sulla Sila e sul Pollino, la neve potrebbe scendere fino a 1000 metri, con possibilità di fioccate mattutine il sabato fino a circa 800 metri. Anche le Serre e l’Aspromonte saranno interessati da nevicate, con una quota neve che si stabilizzerà attorno ai 1200 metri.

La situazione meteorologica richiederà attenzione, specialmente nelle aree colpite da temporali più intensi. Gli abitanti delle zone montane e collinari, in particolare, dovranno prepararsi a un repentino cambio di scenario, con nevicate e un clima più rigido rispetto ai giorni precedenti.

