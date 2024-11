Meteo Calabria: instabilità ad oltranza e sorprese gelide nel weekend

MeteoWeb

La Calabria si prepara a una settimana caratterizzata dall’influenza costante di correnti occidentali, che determineranno un andamento meteorologico instabile, con piogge intermittenti e variazioni termiche significative. Martedì 19 novembre sarà segnato da precipitazioni sparse, concentrate soprattutto lungo le zone tirreniche e le aree interne, a causa del flusso umido e instabile proveniente da ovest.

In questa dinamica, si inseriscono due perturbazioni che contribuiranno a intensificare i fenomeni atmosferici nei giorni successivi. La prima perturbazione, associata a un vasto fronte freddo proveniente dal Centro-Nord Europa, attraverserà la regione mercoledì 20 novembre, portando piogge più consistenti rispetto a quelle di martedì, ancora una volta con maggior impatto sulle zone tirreniche e interne. La seconda perturbazione, prevista per venerdì 22 novembre, sarà accompagnata da un’area di bassa pressione situata più a sud, nelle vicinanze del Nord Italia. Questo comporterà una nuova ondata di precipitazioni che interesseranno gran parte della Calabria.

Le temperature, nel frattempo, rimarranno lievemente superiori alla media stagionale fino a venerdì, offrendo un contesto climatico relativamente mite nonostante l’instabilità. Tuttavia, sabato 23 novembre si assisterà a un netto cambiamento con l’arrivo di masse d’aria più secche e fredde provenienti da nord. Questo porterà a un calo delle temperature e a condizioni di tempo più stabile, sebbene l’atmosfera si presenterà decisamente più fresca rispetto ai giorni precedenti.

La settimana si delinea quindi come un periodo dinamico e variabile dal punto di vista meteorologico, con giornate segnate da piogge alternate a fasi più asciutte e un graduale raffreddamento verso il weekend. Vi invitiamo a prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e a pianificare le attività all’aperto con prudenza, soprattutto nei giorni in cui le precipitazioni potrebbero risultare più significative.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

