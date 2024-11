Meteo Emilia Romagna: sole di giorno, gelo nelle pianure di notte

MeteoWeb

Un vasto campo di alta pressione domina attualmente la Regione, garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su tutto il territorio. Tuttavia, tra la notte e le prime ore del mattino, le aree di pianura sono state interessate da foschie e banchi di nebbia, accompagnati da gelate diffuse che hanno fatto registrare valori termici sotto lo zero.

Le previsioni per domenica 17 novembre confermano il mantenimento del tempo stabile, con un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Non si escludono deboli precipitazioni limitate alle aree appenniniche, mentre la settimana entrante potrebbe segnare un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con la possibilità di ritorno della neve sui rilievi.

Ecco le temperature minime più basse registrate la scorsa notte:

Bedonia: -3.9°C

Maserno: -3.8°C

Sassoguidano: -3.3°C

Garofano: -3.1°C

Pavullo: -2.8°C

Trebbia Valsigara: -2.5°C

Le condizioni attuali, tipiche delle giornate autunnali dominate dall’alta pressione, favoriscono un marcato raffreddamento notturno, con temperature che scendono sotto lo zero soprattutto nelle zone più esposte. Nei prossimi giorni, l’evoluzione atmosferica sarà osservata con attenzione per verificare l’arrivo di nuove perturbazioni in grado di modificare l’assetto climatico stabile di questo periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.