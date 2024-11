Meteo Emilia-Romagna: stabilità atmosferica con nubi e temperature in aumento

MeteoWeb

La giornata in Emilia-Romagna si è aperta con condizioni meteorologiche stabili e cieli per lo più sereni su tutto il territorio regionale. Tuttavia, un progressivo aumento di nubi medio-basse è atteso nel corso delle prossime ore, specialmente in prossimità del crinale tosco-emiliano. Questo cambiamento sarà accompagnato da deboli precipitazioni, legate a un moderato flusso umido proveniente dal Tirreno. Tale configurazione potrebbe preludere al passaggio di un debole sistema frontale, previsto entro la metà della settimana.

Sul fronte termico, il risveglio odierno è risultato meno rigido rispetto ai giorni precedenti, con temperature comunque invernali, soprattutto nelle aree montane e pianeggianti. Tra le località più fredde in quota spiccano il Monte Cimone, che ha registrato -3.3°C, seguito da Passo Croce Arcana con -3.1°C, il Lago Scaffaiolo a -2.5°C e il Monte Falco con -2.2°C.

Anche in pianura si sono osservati valori vicini o appena sotto lo zero. Tra i dati più significativi, si segnalano -1.3°C registrati a Boncellino (RA), Aguscello (FE), Santa Maria Codifiume (FE) e Mandorleto (FE). A Gambellara (RA) la colonnina di mercurio si è fermata a -1.1°C, mentre a Moncale (FE) è stato registrato -1.0°C.

Questo contesto di moderata variabilità atmosferica, unito a un graduale incremento delle temperature, preannuncia giornate ancora tipicamente invernali, ma con toni meno rigidi rispetto al recente passato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

