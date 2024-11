Meteo Emilia Romagna: torna la pioggia, in un contesto mite ed umido

MeteoWeb

La giornata di oggi segnerà il ritorno delle piogge sull’Emilia Romagna, con fenomeni che interesseranno principalmente il piacentino e il parmense, in particolare le aree collinari e montuose al confine con Liguria e Toscana. Durante il pomeriggio, le precipitazioni si estenderanno ai rilievi tra parmense e reggiano, coinvolgendo a tratti anche le basse pianure in un’area compresa tra il parmense e il ferrarese.

Le condizioni meteo resteranno instabili anche tra la notte e le prime ore di mercoledì, quando alcune fugaci precipitazioni potrebbero interessare il bolognese, il ravennate e spingersi verso il forlivese e il ferrarese. Questi fenomeni, sebbene di breve durata, potrebbero contribuire a mantenere un contesto atmosferico variabile e umido su gran parte della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.