Meteo Lazio: nuvolosità estesa, ma il clima resta mite

Infiltrazioni di aria umida raggiungono il Lazio, portando una diffusa copertura nuvolosa senza fenomeni di rilievo. La giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi su gran parte della regione, ma con alcune differenze locali. Sui litorali settentrionali, le pianure settentrionali e nell’area di Roma, si osserveranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intero arco della giornata, mantenendo condizioni meteorologiche stabili.

Sui litorali meridionali e le aree subappenniniche, i cieli risulteranno molto nuvolosi o coperti al mattino, con parziali aperture che si faranno strada nel corso del pomeriggio. Le pianure meridionali, invece, saranno interessate da cieli molto nuvolosi accompagnati da deboli piogge nelle prime ore del giorno, seguite da un graduale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e l’esaurimento delle precipitazioni. Anche sull’Appennino il mattino sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi con deboli piogge, che si dissolveranno nel pomeriggio, lasciando spazio a schiarite visibili già in serata.

Nonostante il contesto di nuvolosità diffusa, le temperature si manterranno miti grazie all’influenza di correnti di Libeccio e Scirocco, contribuendo a un clima non particolarmente freddo, tipico di queste configurazioni atmosferiche.

