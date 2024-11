Meteo Liguria: gelo nelle valli, mite sui monti in attesa del peggioramento della prossima settimana

MeteoWeb

Questa mattina, le vallate interne della Liguria hanno offerto uno spettacolo inusuale per la stagione, con un po’ di freddo da inversione termica che ha portato alla formazione di brina al suolo, un evento ormai raro da osservare negli ultimi anni. Nel frattempo, le cime montane godevano già di aria più mite, in linea con la tendenza climatica stagionale. Questo contrasto tra le vallate fredde e le vette temperate è una caratteristica tipica dell’inversione termica, un fenomeno che si manifesta frequentemente in condizioni atmosferiche stabili.

Per i prossimi giorni, non si prevedono cambiamenti significativi. Il meteo continuerà a mantenersi su un trend più vicino alla primavera che al tardo autunno, una situazione che ormai sembra essersi stabilizzata negli ultimi anni. Questo quadro dovrebbe protrarsi almeno fino al 20 novembre, ma eventuali evoluzioni saranno da monitorare.

La notte scorsa, alcune località della Liguria interna hanno registrato temperature piuttosto basse. Ecco i valori minimi rilevati:

Cabanne di Rezzoaglio: -4,9°C

Giusvalla: -3,6°C

Urbe: -2,2°C

Millesimo: -1,4°C

Questi dati confermano come le vallate siano ancora in grado di offrire spunti di variabilità termica, nonostante il contesto generale sia caratterizzato da una persistenza di temperature miti. Resta da vedere se, nelle prossime settimane, ci sarà spazio per un ritorno a condizioni più tipicamente autunnali o se proseguirà questa tendenza anomala.

