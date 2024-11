Meteo Liguria: tempo stabile nel weekend, ma con nubi e freddo in arrivo

MeteoWeb

Un campo di alta pressione in progressivo rinforzo garantirà condizioni di tempo stabile durante il fine settimana. Tuttavia, tra domenica e lunedì, si prevede un aumento della nuvolosità sulla Liguria, senza fenomeni di rilievo. Il weekend sarà prevalentemente soleggiato, con cieli sereni o leggermente velati sui settori alpini. In Liguria, e in particolare sul centro-levante, l’arrivo di un flusso di aria umida nei bassi strati porterà alla formazione di nubi basse e banchi di nebbia. Locali deboli piogge potranno interessare le aree del Genovese orientale e dello Spezzino.

La prossima settimana porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, dovuto all’arrivo di aria fredda di origine artica. Questa situazione potrebbe accentuare il carattere invernale delle condizioni meteorologiche su buona parte del territorio nazionale.

I dati raccolti dalle stazioni LIMET evidenziano un netto contrasto tra le temperature registrate nell’entroterra e quelle lungo la costa ligure.

ENTROTERRA

Giusvalla: -2.4°C

Urbe: -1.6°C

Ferrere: -1.3°C

Savignone: -0.4°C

COSTA

Forte S. Tecla: +15.6°C

Genova: +12.9°C

Genova-Nervi: +11.9°C

Questi valori sottolineano l’ampia escursione termica tra le zone interne, caratterizzate da temperature sotto lo zero, e le località costiere, dove il clima rimane decisamente più mite grazie all’influenza del mare.

Il fine settimana si prospetta dunque stabile e perlopiù soleggiato, con condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, l’arrivo di un flusso umido in Liguria porterà maggiore nuvolosità e qualche debole fenomeno. La settimana successiva segnerà invece un cambio di rotta, con l’ingresso di aria fredda che porterà un ulteriore calo delle temperature su tutta la Penisola.

