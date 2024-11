Meteo Molise: maltempo in arrivo con piogge e calo delle temperature

MeteoWeb

Una perturbazione associata a un’area di bassa pressione sta interessando il Molise, portando una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo. Le prime ore del mattino saranno segnate da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge e rovesci anche di natura temporalesca che interesseranno in particolare le zone costiere. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a una parziale stabilizzazione del tempo.

Tuttavia, la situazione meteorologica è destinata a evolversi ulteriormente in serata, con l’arrivo di correnti fredde che determineranno un sensibile calo delle temperature nei giorni successivi. Le prime nevicate potrebbero fare la loro comparsa già a quote comprese tra i 700 e i 900 metri, interessando le aree montuose della regione.

Questo cambio repentino delle condizioni atmosferiche segna l’ingresso di un clima più freddo e invernale, che richiederà particolare attenzione per le eventuali difficoltà legate a fenomeni nevosi e alle basse temperature previste nelle zone di montagna.

