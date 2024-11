Meteo Molise: stabilità temporanea prima del peggioramento artico

MeteoWeb

Il Molise gode attualmente di condizioni meteorologiche stabili, grazie alla persistenza di un campo di alta pressione che continua a dominare la scena. La giornata odierna sarà quindi caratterizzata da tempo generalmente tranquillo, anche se accompagnato da una nuvolosità irregolare che potrebbe risultare localmente compatta. Le temperature, in lieve e costante aumento, raggiungeranno valori massimi piuttosto miti per la stagione, oscillando tra i 17°C e i 20°C.

Tuttavia, questo quadro di relativa stabilità è destinato a cambiare già a partire da venerdì. Una massa d’aria fredda di origine artica si spingerà verso il Mediterraneo, determinando la formazione di una circolazione depressionaria che investirà anche il Molise. Questo porterà a un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con il ritorno di piogge diffuse e, a causa del sensibile calo delle temperature, di nevicate che potranno spingersi fino a quote relativamente basse per il periodo.

Le previsioni indicano quindi un passaggio repentino da un clima stabile e mite a condizioni tipicamente invernali. Si raccomanda di prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici, in particolare per chi deve affrontare spostamenti nelle aree montane, dove le nevicate potrebbero causare disagi. Il cambiamento in arrivo segna un netto passaggio verso una fase di maggiore instabilità, tipica delle incursioni fredde di origine artica.

