Meteo Piemonte: dalla siccità storica all’alluvione del 2024

Il Piemonte sta vivendo un 2024 eccezionalmente piovoso, con precipitazioni che superano ampiamente le medie storiche e portano la regione a registrare una delle anomalie di umidità del suolo più elevate d’Europa. Secondo i dati di Arpa Piemonte, l’anno solare in corso ha accumulato una piovosità del +80% rispetto alla media di riferimento 1991-2020 (aggiornata al 28 ottobre), con un totale di 1442 mm di pioggia caduti a livello regionale.

Precipitazioni record

Questi numeri collocano il 2024 come il quarto anno solare più piovoso in Piemonte dal 1958, quando sono iniziate le misurazioni. Considerando, invece, il parametro dell’anno meteorologico (dal 1° dicembre al 30 novembre), il 2024 si classifica addirittura come il secondo più piovoso della serie storica, superato solo dal 1960.

Un contrasto netto con il passato recente

Questa eccezionale abbondanza di piogge contrasta drasticamente con la situazione del 2022, anno che si è concluso come il più siccitoso mai registrato in Piemonte. Il 2022 si era infatti caratterizzato non solo per la scarsità di precipitazioni, ma anche per temperature annuali record, creando una combinazione straordinaria di siccità e caldo intenso rispetto alle medie climatologiche.

Impatti sul territorio: umidità del suolo ai massimi livelli

Le intense e frequenti precipitazioni di quest’anno hanno avuto un effetto tangibile sul suolo piemontese, rendendo la regione una delle più colpite dall’anomalia di umidità del suolo in Europa. Tale situazione può comportare una serie di conseguenze a livello agricolo e idrogeologico, con implicazioni per la gestione delle risorse idriche e la stabilità dei terreni.

Variabilità climatica in aumento

Questa oscillazione tra eventi estremi – dal 2022 particolarmente secco al 2024 estremamente piovoso – evidenzia l’aumento della variabilità climatica che il Piemonte, come molte altre aree del mondo, sta vivendo. Questa tendenza potrebbe essere collegata ai cambiamenti climatici in corso, che comportano un aumento nella frequenza e nell’intensità di fenomeni meteorologici estremi, costringendo a una revisione delle strategie di gestione del territorio e delle risorse idriche.

Il 2024 si sta dimostrando un anno unico nella storia recente per la piovosità in Piemonte, confermando la necessità di un monitoraggio costante e di misure flessibili per far fronte a condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili. Gestire l’acqua in periodi di abbondanza così come prepararsi a futuri periodi di siccità rappresenta una sfida che il Piemonte deve affrontare per adattarsi al mutare del clima e preservare il proprio territorio e le proprie risorse naturali.

