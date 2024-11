Meteo Piemonte: nebbie in pianura e clima mite in montagna per il fine settimana

MeteoWeb

Il rafforzamento dell’alta pressione di origine subtropicale sull’Europa occidentale darà il via a un periodo di stabilità meteorologica in Piemonte, caratterizzato da un netto contrasto tra pianure e montagne. Le Alpi piemontesi godranno di giornate soleggiate e temperature insolitamente miti per la stagione, con lo zero termico che sabato 30 novembre raggiungerà i 3.600 metri di quota. A queste altitudini, le temperature diurne toccheranno valori compresi tra i 6 e gli 8°C anche a 2.000 metri.

Nel frattempo, un nucleo di aria fredda proveniente dai Balcani e in spostamento verso la Grecia influenzerà i bassi strati dell’atmosfera lungo l’Adriatico e il Sud Italia, portando correnti nord-orientali anche sulla Pianura Padana. Queste correnti contribuiranno a un aumento delle nebbie e delle nubi basse in Piemonte, soprattutto nelle aree di pianura, collina e bassa montagna. Sabato sarà una giornata prevalentemente nuvolosa nelle zone più basse, con temperature massime contenute a causa dell’inversione termica, generalmente comprese tra i 5 e i 9°C. Al contrario, le aree montuose sopra i 1.200-1.500 metri rimarranno ben soleggiate.

Domenica, con il dissolvimento parziale degli strati di nubi basse, si prevedono gelate mattutine fino a bassa quota, con temperature minime che oscilleranno tra -2°C e +2°C. Nel corso della giornata, le massime subiranno un lieve rialzo, raggiungendo valori compresi tra gli 8 e gli 11°C, accompagnate da cieli poco nuvolosi. Tuttavia, residue nebbie potrebbero persistere nelle prime ore del mattino su alcune aree, come il basso Torinese, l’Astigiano, il Monferrato e l’Alessandrino.

Sul medio-lungo termine, il quadro meteorologico non subirà cambiamenti significativi. Ad eccezione di qualche fronte nuvoloso in arrivo dal Nord Europa con correnti prevalentemente occidentali o settentrionali, il tempo si manterrà stabile e asciutto. In montagna, le temperature rimarranno superiori alle medie stagionali, mentre su pianure e colline permarrà un regime di modesta inversione termica con nebbie e nubi basse nelle ore più fredde. La qualità dell’aria, soprattutto sotto i 300-400 metri di altitudine, potrebbe peggiorare ulteriormente.

L’anticiclone sembra destinato a persistere sull’Europa occidentale almeno fino all’inizio della seconda decade di dicembre, favorendo un periodo generalmente secco, con rare precipitazioni concentrate sui crinali alpini di confine e nelle zone prossime a Liguria e Lombardia.

