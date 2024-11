Meteo Piemonte: regione divisa tra gelate in pianura e zero termico oltre i 3000 metri

MeteoWeb

Il Nord Italia ha visto l’arrivo di aria fredda nelle ultime 24-48 ore, con un graduale deposito nei bassi strati atmosferici durante la notte scorsa. Questo fenomeno è stato accentuato dall’affermarsi di un campo di alta pressione, che ha favorito la formazione di uno strato di inversione termica sulle pianure e sulle basse colline del Piemonte.

La mattina di venerdì 15 novembre, e con alta probabilità anche quella di sabato 16, si sono registrate estese gelate a bassa quota. Le temperature hanno toccato valori compresi tra -2 e -4°C, in particolare nei fondovalle delle Langhe e del Monferrato. Anche nelle città principali, come Asti, Vercelli e Alessandria, i termometri sono scesi sotto lo zero, confermando il carattere rigido di questa fase climatica.

Sulle pianure del settore centro-orientale del Piemonte si sono formate dense foschie e banchi di nebbia, destinati a essere persistenti soprattutto nell’area dell’Alessandrino nella giornata di sabato. In queste condizioni, non si escludono fenomeni di galaverna, che potrebbero rendere ancora più suggestivo il paesaggio invernale, ma anche più insidioso per la viabilità.

Le temperature massime diurne, nonostante le gelate notturne, si manterranno relativamente miti, oscillando tra i 9 e i 13°C. In montagna, invece, si osserva un significativo rialzo dello zero termico, che si attesterà tra i 3.200 e i 3.400 metri. Tuttavia, questa tendenza subirà un’inversione netta a partire da domenica, quando lo zero termico tornerà a calare, accompagnando una nuova fase di raffreddamento.

Questo quadro meteorologico è tipico delle condizioni di alta pressione durante l’autunno inoltrato, con l’alternarsi di giornate serene e fredde, caratterizzate da inversioni termiche e fenomeni localizzati come la nebbia e la galaverna, particolarmente frequenti in aree di pianura e fondovalle.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.