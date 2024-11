Meteo Puglia: temperature rigide, ma con un ritorno alla mitezza nei prossimi giorni

MeteoWeb

La Puglia ha vissuto una notte dal sapore pienamente invernale, con temperature minime che hanno raggiunto valori a una cifra, oscillando tra -1°C e 6-7°C. Il calo termico, accompagnato da venti sostenuti di provenienza settentrionale, ha contribuito a un risveglio particolarmente freddo per gli abitanti della regione. Tuttavia, si tratta di un episodio di freddo transitorio, destinato a lasciare presto spazio a un graduale rialzo delle temperature già a partire da domani.

La giornata odierna si presenta con cieli completamente sereni su tutto il territorio pugliese. Le temperature massime si attestano su valori moderati, intorno ai 13-14°C, mentre i venti settentrionali continuano a rendere mossi i mari lungo le coste. Per domani si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche: il bel tempo e il sole domineranno la scena, accompagnati da un progressivo aumento delle temperature.

Guardando alla prossima settimana, l’alta pressione tornerà a dominare la scena meteorologica pugliese, garantendo condizioni di stabilità e temperature che si porteranno gradualmente in linea con le medie stagionali. Verso metà settimana, i termometri potrebbero raggiungere nuovamente valori attorno ai 18°C, segnando così il ritorno a un clima più mite e confortevole dopo questa breve parentesi invernale.

