Meteo Puglia: tempo stabile e soleggiato, in attesa del freddo del fine settimana

Il dominio dell’alta pressione in Puglia continuerà a garantire condizioni stabili fino a giovedì, con giornate caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi. I venti deboli da scirocco manterranno mari calmi o poco mossi, contribuendo a un progressivo aumento delle temperature. Le massime raggiungeranno valori compresi tra 16 e 17 gradi, mentre le minime oscilleranno tra i 4 e i 10 gradi, regalando un contesto climatico mite per la stagione.

La situazione rimarrà pressoché invariata anche nella giornata di domani, con cieli variabili e venti ancora di scirocco. Le temperature continueranno a salire leggermente, con punte che potrebbero raggiungere i 18-19 gradi in alcune zone, mantenendo il clima piacevole e asciutto.

Tuttavia, un netto cambiamento è atteso a partire da venerdì, quando aria fredda in arrivo dai Balcani segnerà l’inizio di una fase di maltempo che persisterà per tutto il weekend. Questo flusso freddo porterà un brusco calo delle temperature, accompagnato da fenomeni diffusi e localmente intensi. Non si esclude il ritorno della neve, soprattutto nelle aree più esposte e a quote progressivamente più basse.

