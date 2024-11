Meteo Puglia: weekend burrascoso, piogge intense e temperature in picchiata

MeteoWeb

La Puglia vive attualmente una parentesi di tempo stabile grazie all’influenza dell’alta pressione, che garantirà ancora condizioni tranquille per qualche ora. Tuttavia, un cambiamento significativo è ormai imminente: una perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà la regione a partire da domani, portando un peggioramento marcato del tempo che si protrarrà per tutto il weekend. Questo evento sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature, con un ritorno a condizioni tipicamente invernali.

La giornata odierna sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi, preceduti da locali banchi di nebbia nelle aree interne durante le prime ore del mattino. I venti saranno deboli, prevalentemente di scirocco, e i mari si manterranno poco mossi. Le temperature, ancora miti, raggiungeranno valori massimi tra i 19° e i 20° gradi, con minime comprese tra 6° e 13° gradi, regalando un’atmosfera piacevole per il periodo.

A partire da domani, però, le condizioni meteorologiche peggioreranno rapidamente. Un impulso instabile in arrivo dai Balcani porterà le prime piogge, che al mattino interesseranno soprattutto il nord della regione, per poi estendersi gradualmente al resto del territorio nel corso del pomeriggio. Le temperature inizieranno a calare, anticipando un fine settimana all’insegna del maltempo.

Sabato sarà una giornata caratterizzata da piogge diffuse e da nevicate sui rilievi appenninici a partire dagli 800 metri di quota. La domenica si presenterà ancor più instabile, con cieli ovunque nuvolosi e fenomeni che localmente potranno risultare intensi sotto forma di acquazzoni e piogge abbondanti. Il clima assumerà connotazioni invernali, con temperature in ulteriore calo e mari mossi, completando il quadro di un weekend dominato da condizioni meteorologiche avverse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.