Meteo Puglia: weekend tra piogge e gelo, temperature in picchiata

Una massa d’aria fredda di origine artica ha raggiunto la Puglia, portando un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche e un marcato calo delle temperature, che si stanno stabilizzando su valori tipicamente invernali. Questo scenario di freddo e instabilità accompagnerà la regione per tutto il fine settimana.

Oggi il tempo si presenta variabile, con precipitazioni sparse che interesseranno prevalentemente la Puglia centrale e il Foggiano durante la mattinata, mentre nel pomeriggio e in serata si sposteranno gradualmente verso le altre zone della regione. Le temperature continueranno a scendere, con valori massimi previsti tra i 6 e i 12 gradi e minime che si attesteranno tra 0 e 9 gradi, creando un’atmosfera rigida e invernale.

La giornata di domani sarà caratterizzata da un risveglio particolarmente freddo. Il cielo si manterrà nuvoloso su gran parte della regione, con rovesci a tratti intensi, specialmente nelle aree del Salento. I mari si presenteranno mossi, mentre le temperature non subiranno variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Lunedì il maltempo tenderà a mantenersi sulla regione, con nuvolosità diffusa e isolate precipitazioni concentrate principalmente sul Tavoliere e nel Salento orientale. I venti, provenienti da nord-nord-ovest, soffieranno con intensità moderata, contribuendo a mantenere i mari mossi. Le temperature, pur restando su valori freschi, potrebbero registrare un lieve aumento.

Tra martedì e mercoledì è attesa una breve tregua, con condizioni di tempo più stabili. Tuttavia, una nuova ondata di maltempo sembra profilarsi all’orizzonte a partire da giovedì, quando potrebbero tornare piogge e venti più intensi. Ulteriori aggiornamenti saranno necessari per definire meglio l’evoluzione di questa nuova fase perturbata.

