Meteo Sardegna: il tempo cambia bruscamente, dal freddo artico allo Scirocco

MeteoWeb

La Sardegna si trova al centro di un dinamico cambiamento climatico, con l’arrivo di un fronte freddo che sta portando un repentino ricambio della massa d’aria. Nelle prossime ore, le schiarite sempre più ampie e il progressivo calo dei venti accompagneranno l’afflusso di aria fredda e secca a tutte le quote, creando le condizioni ideali per un marcato raffreddamento notturno. Questo fenomeno, dovuto all’irraggiamento del suolo, porterà domani mattina temperature minime decisamente basse, con valori spesso inferiori ai 5-6°C nelle aree interne, mentre non si escludono gelate localizzate. Solo i litorali saranno relativamente risparmiati da questa ondata di freddo intenso.

Tuttavia, questo scenario non sarà destinato a durare. Già nella giornata di domenica 24 novembre, la situazione meteorologica evolverà rapidamente con un cambio di circolazione. Le correnti di Scirocco inizieranno a farsi sentire, portando aria mite di origine subtropicale sulla Sardegna. I primi segnali di questa nuova fase saranno percepibili fin dal mattino, con un graduale aumento delle temperature minime nei settori meridionali dell’isola. Nonostante ciò, nelle aree centro-settentrionali più riparate, alcune sacche di aria fredda persisteranno ancora, mantenendo valori vicini allo zero o, in alcuni casi, leggermente inferiori. Questo effetto sarà amplificato dalla morfologia del territorio, che favorisce il ristagno dell’aria fredda.

Il passaggio da un clima rigido e asciutto a condizioni più miti e umide sottolinea l’estrema variabilità meteorologica della Sardegna in questo periodo. La transizione tra due masse d’aria così diverse rappresenta un chiaro esempio della complessità dei fenomeni atmosferici che interessano l’isola, richiedendo attenzione per le possibili implicazioni sul territorio e sulle attività quotidiane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.