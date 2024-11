Meteo Sardegna: inizio settimana con bel tempo e temperature oltre i +20°C

MeteoWeb

La Sardegna si prepara a vivere un inizio settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate. Le uniche eccezioni si registreranno nelle aree centro-orientali e sud-orientali, dove si potrà osservare una maggiore presenza di nuvolosità, senza tuttavia compromettere il quadro generale di bel tempo. Le temperature saranno in netto aumento, conferendo un’atmosfera mite e piacevole. In molte zone dell’isola, i termometri raggiungeranno e supereranno facilmente i 20 gradi Celsius, un’anomalia termica significativa per il periodo. Questo riscaldamento sarà accompagnato dalla persistenza della ventilazione di scirocco, che interesserà principalmente il Campidano, le zone costiere centro-orientali e i settori centro-occidentali.

L’isola si conferma così protagonista di un inizio settimana all’insegna di un clima tipicamente più primaverile che autunnale, offrendo giornate ideali per attività all’aperto e per godere delle bellezze naturali e paesaggistiche della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

