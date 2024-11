Meteo Sardegna: l’isola che sfida il calendario con un novembre estivo

MeteoWeb

La Sardegna si appresta a vivere un weekend di Ognissanti all’insegna della stabilità meteorologica. Le condizioni atmosferiche promettono cieli prevalentemente sereni o con qualche passaggio nuvoloso locale, temperature gradevoli e venti leggeri, sebbene non mancheranno le tipiche foschie o nebbie del mattino nelle zone interne. La giornata odierna si è aperta con cieli perlopiù sereni su gran parte della regione, pur con qualche addensamento nuvoloso localizzato nelle aree orientali e meridionali. Al calar del sole, nelle aree interne della Sardegna settentrionale, si potrebbero formare nebbie o foschie, un fenomeno che ridurrà temporaneamente la visibilità.

Temperature: le minime tenderanno a un lieve calo nei settori centrali e settentrionali, mentre rimarranno stabili altrove. Le temperature massime resteranno pressoché invariate rispetto ai giorni precedenti.

Venti: saranno deboli dai quadranti orientali, con qualche rinforzo locale lungo le coste sud-occidentali.

Mari: generalmente mossi, con condizioni leggermente più calme (poco mosse) lungo il settore orientale.

Sabato 2 novembre 2024

Le condizioni di stabilità atmosferica persisteranno anche nella giornata di sabato, caratterizzata da cieli poco nuvolosi, con qualche addensamento più accentuato sui settori orientali e meridionali. Le nebbie o foschie mattutine saranno probabili nelle zone interne della Sardegna centrale e settentrionale, rendendo prudente la guida durante le prime ore del giorno.

Temperature: nessun cambiamento significativo nei valori minimi e massimi rispetto alla giornata precedente.

Venti: ancora deboli e provenienti dai quadranti orientali.

Mari: da poco mossi a mossi, senza particolari variazioni di rilievo rispetto a venerdì.

Tendenza per domenica 3 e lunedì 4 novembre

Domenica e lunedì vedranno un proseguimento delle condizioni di stabilità, con cieli generalmente sereni o leggermente velati e sporadici addensamenti. Al mattino, nebbie e foschie continueranno a manifestarsi nelle aree interne, un fenomeno tipico del periodo autunnale e favorito dalla calma atmosferica.

Temperature: si prevede una leggera diminuzione sia nei valori minimi che massimi, soprattutto a partire da domenica.

Venti: saranno deboli e di direzione variabile.

Mari: poco mossi, con possibilità di un lieve incremento del moto ondoso nella giornata di domenica.

In sintesi, il weekend e l’inizio della prossima settimana saranno dominati da tempo stabile e temperature miti. Le giornate di venerdì e sabato si annunciano ideali per attività all’aperto, grazie a cieli sereni e ventilazione contenuta. Da tenere presente la possibilità di nebbie mattutine nelle zone interne, che potrebbero richiedere maggiore cautela per chi viaggia nelle prime ore della giornata. Le temperature, nel complesso, si manterranno su livelli gradevoli per la stagione, con una lieve tendenza al calo verso l’inizio della prossima settimana.

