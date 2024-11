Meteo Sardegna: tra nubi e sole, in attesa di un fronte freddo

MeteoWeb

Un debole fronte perturbato sta attualmente attraversando l’Alto Adriatico, dopo aver lambito le regioni settentrionali del Paese. Intanto, una nuova area di bassa pressione si sta sviluppando tra il Mare del Nord, i Paesi Bassi e la Germania. Questo vortice depressionario è destinato a muoversi rapidamente verso l’Europa orientale già nella giornata di domani, con effetti che si faranno sentire anche sull’Italia. Entro venerdì mattina, infatti, la coda della perturbazione interesserà il versante orientale della Penisola, portando con sé cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

In Sardegna la giornata odierna, mercoledì 27 novembre, sarà caratterizzata da una variabilità diffusa. Nelle zone settentrionali e occidentali, i cieli presenteranno una copertura irregolare, inizialmente determinata dalla presenza di nubi basse, cui farà seguito il transito di nubi alte e stratificate. Nei settori meridionali e orientali, invece, il tempo sarà più stabile, con cieli prevalentemente poco nuvolosi; tuttavia, si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità nelle ore serali.

Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, con picchi di 24 gradi nel Campidano. Altrove, i termometri raggiungeranno i 22 gradi nei settori meridionali e centro-occidentali e i 20 gradi nelle restanti aree. Questo contesto termico riflette una persistenza di condizioni relativamente calde, in attesa dell’imminente calo associato all’arrivo delle correnti fredde previste nei giorni successivi.

I venti soffieranno prevalentemente deboli da nord-ovest, con raffiche moderate localmente presenti, in particolare nella zona delle Bocche di Bonifacio. Questa configurazione contribuirà a mantenere una moderata ventilazione, senza però generare particolari criticità.

