Meteo Sicilia: aria polare in arrivo, piogge e nevicate in quota

L’inverno si prepara a fare il suo ingresso sulla Sicilia, dove nel fine settimana si assisterà a un deciso peggioramento delle condizioni meteo causato dall’arrivo di una porzione del vortice polare. Una circolazione depressionaria, in lento spostamento verso lo Ionio, influenzerà il clima regionale, portando rovesci frequenti sulla fascia tirrenica e un generale calo delle temperature.

Le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da un contrasto termico significativo, con temperature in quota che toccheranno i -33°C a 500 hPa sopra un Mar Tirreno ancora relativamente caldo, con valori intorno ai +20°C. Questo scenario rappresenta il contesto ideale per l’innesco di fenomeni convettivi rapidi e intensi, capaci di generare episodi di instabilità marcata.

Sulle aree montuose, in particolare sui Nebrodi e sull’Etna, si prevedono nevicate a partire dai 1200 metri di altitudine, mentre a quote inferiori, specialmente sui Nebrodi, saranno possibili rovesci di graupel. Non si escludono grandinate di media e piccola intensità, che potrebbero interessare anche le aree più basse.

Questo mix di aria fredda in quota e mari ancora caldi evidenzia la dinamica tipica di inizio inverno, in cui i contrasti termici giocano un ruolo determinante nel determinare fenomeni meteorologici di rilievo. La situazione richiede attenzione, soprattutto per chi vive o viaggia nelle aree montuose e tirreniche della regione.

