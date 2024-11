Meteo Sicilia: a ottobre 2024, precipitazioni intense ma localizzate

MeteoWeb

Il report di SIAS sul mese di ottobre 2024 dipinge un quadro preoccupante per quanto riguarda le precipitazioni in Sicilia. Le piogge sono state scarse e distribuite in modo disomogeneo, con un numero inferiore di giorni piovosi rispetto alla media storica. In ottobre si sono registrati solo quattro giorni di pioggia, contro una media di 7,5, un dato che contribuisce a mantenere elevato il deficit pluviometrico della regione.

Il carattere irregolare delle precipitazioni ha visto concentrare i fenomeni piovosi soprattutto nelle aree costiere, lasciando gran parte delle zone interne con accumuli molto limitati. Questo tipo di distribuzione ha prodotto episodi di piogge intense e localizzate, che in alcuni casi hanno assunto la forma di nubifragi e alluvioni, specialmente nel settore ionico. Tuttavia, questi fenomeni estremi non hanno avuto un impatto significativo sul bilancio idrico complessivo dell’isola.

Sebbene alcuni eventi abbiano apportato quantità d’acqua rilevanti in specifiche aree, gran parte della Sicilia rimane in una condizione di marcato deficit idrico, con le riserve d’acqua ancora sotto i livelli normali. Le precipitazioni recenti hanno infatti contribuito principalmente a ristabilire l’umidità del suolo, senza però rifornire adeguatamente i bacini superficiali e il sistema idrografico. Questo ha comportato benefici temporanei per il settore agricolo, migliorando le condizioni per le colture in atto, ma senza una soluzione strutturale alla siccità che affligge l’isola.

In alcune zone, in particolare tra le province di Catania e Siracusa, le carenze idriche restano rilevanti: il deficit pluviometrico accumulato negli ultimi 12 mesi ammonta a circa 300 mm, una situazione che richiede precipitazioni significative per un ritorno alla normalità. Anche le prospettive per i prossimi mesi sono incerte: sono necessarie ulteriori piogge per sostenere le colture autunnali e permettere la semina dei cereali e delle leguminose in condizioni favorevoli.

In sintesi, nonostante alcuni episodi di pioggia intensa, il mese di ottobre non ha apportato il contributo necessario per alleviare la crisi idrica della Sicilia, lasciando la regione ancora in una situazione di significativa carenza idrica e in attesa di piogge più diffuse.

