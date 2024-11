Meteo Toscana: tempo autunnale, ma all’orizzonte c’è il gelo russo

MeteoWeb

La Toscana si lascia alle spalle i giorni di forte instabilità meteorologica, ritrovando una relativa calma atmosferica. Le prossime ore, tuttavia, saranno caratterizzate da temperature rigide, con sabato che si preannuncia come il giorno più freddo del fine settimana. Le gelate mattutine renderanno l’ambiente tipicamente invernale, riportando un clima che richiama pienamente l’avanzata della stagione fredda.

Questa situazione, però, non durerà a lungo. Già da domenica si attende un cambiamento nell’aria, che diventerà progressivamente più umida e meno fredda. In sintesi, il clima tornerà a presentare le caratteristiche più tipiche di novembre, con temperature moderate e un generale ritorno a condizioni più autunnali. Questa evoluzione potrebbe proseguire anche nella prima metà della prossima settimana, quando il tempo potrebbe risultare più grigio e, a tratti, piovoso.

Le proiezioni dei principali modelli meteorologici delineano scenari leggermente differenti. Il modello americano GFS prospetta l’eventuale ritorno di un nucleo di aria fredda proveniente da est, che potrebbe nuovamente influenzare le condizioni climatiche. D’altra parte, il modello europeo ECMWF prevede che il freddo rimanga confinato più a oriente, lasciando l’Italia centrale e la Toscana in una situazione di stallo meteorologico, priva di sviluppi particolarmente definiti.

In ogni caso, le prossime giornate rappresenteranno una transizione tra l’attuale ondata di freddo e un clima più temperato, con l’autunno che tornerà a farsi sentire con le sue caratteristiche più tradizionali.

