Meteo pazzo in Umbria: dall’autunno all’inverno in un battito di ciglia

In Umbria si attende un’altalena meteorologica nei prossimi giorni, con un mix di vento, freddo invernale e brevi precipitazioni che culmineranno in un ritorno a condizioni più stabili entro il fine settimana. Le previsioni indicano un tempo inizialmente molto variabile, caratterizzato da alternanza tra schiarite e annuvolamenti, con possibili piovaschi, in particolare nelle zone del centro-nord della regione e nelle aree appenniniche. Il vento, già in aumento, diventerà tra moderato e forte nella giornata di mercoledì, accompagnato da rovesci sparsi e da un primo calo termico che si farà sentire soprattutto dal pomeriggio. Giovedì 21 novembre il tempo sembrerà inizialmente più stabile, ma nel corso della giornata si assisterà a un nuovo peggioramento. La nuvolosità aumenterà progressivamente, mentre il vento, già sostenuto, si intensificherà ulteriormente con raffiche forti dalla serata.

A ciò si accompagneranno precipitazioni più consistenti, tra cui rovesci e temporali localizzati, con nevicate in Appennino che potrebbero scendere fino a quote inferiori agli 800 metri. In caso di fenomeni più intensi, la neve potrebbe raggiungere quote collinari nelle aree pedemontane, anche se i modelli attuali suggeriscono che le precipitazioni potrebbero attenuarsi prima del calo termico più marcato. Questa dinamica, tuttavia, rimane da confermare con gli aggiornamenti successivi.

Con l’arrivo del fine settimana, le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno gradualmente. Il freddo sarà ancora protagonista nelle ore notturne e mattutine, con brinate e gelate diffuse su gran parte del territorio regionale. Tuttavia, durante le ore diurne, le temperature cominceranno a risalire in maniera graduale, un trend che si consoliderà soprattutto a partire da lunedì 25 novembre, quando sia i valori minimi che quelli massimi torneranno su livelli decisamente più miti.

Questi giorni saranno quindi segnati da condizioni tipicamente invernali, seguite da un ritorno a un clima più temperato. È consigliabile prestare attenzione ai fenomeni di vento forte e alle possibili gelate mattutine, continuando a monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nel quadro previsto.

