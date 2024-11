Meteo Veneto: alta pressione, nebbie e gelo notturno in attesa di un’irruzione artica

MeteoWeb

La Regione Veneto continua a godere di condizioni di alta pressione, garantendo cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Il tempo stabile e soleggiato si accompagna a notti caratterizzate da dense foschie lungo le coste e nelle aree di pianura, dove non mancano banchi di nebbia, in particolare nella zona del Rodigino fino alle prime ore del mattino.

Alta pressione fino a martedì, poi un cambio di rotta

Le condizioni di alta pressione permarranno almeno fino a martedì, con tempo stabile e assenza di precipitazioni. Tuttavia, si prevede un’intensificazione delle nebbie a partire da sabato sera sulle pianure e sulle aree costiere, mentre le alture continueranno a beneficiare di ampie schiarite e cieli limpidi. Le temperature rimarranno in linea con le medie stagionali fino a martedì.

A partire da mercoledì, l’arrivo di una saccatura artica potrebbe cambiare lo scenario meteorologico, portando un deciso abbassamento delle temperature e possibili nevicate fino alle zone del nord Italia.

Questi i valori minimi registrati oggi dalle stazioni meteorologiche ARPAV, che evidenziano un netto contrasto tra le aree interne e montuose, più fredde, e le zone di pianura e costiere, dove il clima è più mite:

Piana di Marcesina – Rendole: -7.8°C

Asiago: -7°C

Santo Stefano di Cadore: -5.8°C

Sappada: -3.7°C

Agordo e Feltre: -3.4°C

Belluno: -3.2°C

Castana: -2.8°C

Le temperature più rigide si registrano nelle aree montane e nelle valli interne, dove l’effetto dell’inversione termica amplifica il raffreddamento notturno. Al contrario, le zone di pianura e costiere beneficiano di un clima leggermente più mite, seppur accompagnato da una maggiore umidità e da fenomeni nebbiosi che caratterizzano le ore notturne.

Questa analisi, elaborata dal Dipartimento per la Sicurezza del Territorio, offre un quadro dettagliato della situazione termica mattutina, evidenziando le differenze tra le diverse aree del Veneto e permettendo una visione chiara delle dinamiche meteorologiche regionali.

