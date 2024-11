Meteo Veneto: sole in montagna, nebbia in pianura

MeteoWeb

Sabato 2 novembre: il Veneto si prepara a una giornata stabile e serena, con condizioni meteo caratterizzate da ampi spazi di sole sulle zone montane e dalla presenza di foschie e nebbie nelle pianure e lungo le coste, fenomeni tipici dell’autunno. Ecco il dettaglio delle previsioni. Sulle Alpi e Prealpi il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, garantendo un ampio soleggiamento durante tutto il giorno e un clima asciutto senza rischio di piogge. Nelle vallate alpine, durante la notte e nelle prime ore del mattino, sarà possibile la formazione di banchi di nebbia, che tenderanno a dissolversi rapidamente con l’arrivo della luce del giorno.

Pianure e coste

Nelle zone di pianura e lungo le coste, si prevedono dense foschie e banchi di nebbia durante la notte e al mattino presto, condizioni che ridurranno la visibilità e potrebbero richiedere cautela negli spostamenti. Nel corso della mattinata, queste nebbie lasceranno spazio a parziali schiarite, ma in alcune aree, in particolare nel Rodigino, basso Veronese e Padovano, i banchi nebbiosi potranno persistere fino a metà giornata.

Temperature

Le temperature rimarranno sensibilmente sopra la media stagionale, con valori diurni che richiamano un clima quasi primaverile. In pianura, le minime oscilleranno tra 10 e 15°C, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 19 e 21°C. A 1000 metri di quota, le temperature varieranno tra 7 e 15°C, creando condizioni climatiche piacevoli anche in altura.

La ventilazione sarà in prevalenza debole. Nelle aree montane, i venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mentre nelle altre zone si registreranno correnti occidentali leggere, che non influiranno particolarmente sulle condizioni di stabilità atmosferica.

Tendenza per i prossimi giorni

La prossima settimana si prospetta caratterizzata da condizioni di stabilità persistente. Sulle alture continuerà il soleggiamento, con temperature miti durante il giorno, simili a quelle primaverili. Sulle pianure e lungo le coste, ci sarà un’alternanza tra giornate nebbiose e momenti di sole, con temperature che, al momento, sono previste rimanere sopra la media stagionale.

In conclusione, il Veneto potrà godere di giornate serene e asciutte, ideali per escursioni in montagna e attività all’aperto, pur con la presenza delle tipiche foschie autunnali nelle aree di pianura e costiere.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.