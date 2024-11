Meteo Veneto: temperature polari in quota, le Dolomiti sfiorano i -22°C

MeteoWeb

Le Dolomiti sono state interessate da un’ondata di freddo straordinaria, con temperature tipiche del pieno inverno rilevate il 21 novembre 2024. Le rilevazioni evidenziano valori eccezionalmente bassi, con record di freddo registrati soprattutto alle quote più elevate. La temperatura più rigida è stata registrata sulla Marmolada, a Punta Penia, dove il termometro è sceso fino a -21,7°C a 3343 metri di altitudine. Segue la Cima Tofana a Cortina, che ha segnato -20,5°C a 3205 metri. Questi dati confermano il carattere estremo delle condizioni meteorologiche, con valori particolarmente bassi in quota.

Anche altre località oltre i 3000 metri hanno fatto registrare temperature molto rigide, come il Piz Boè, con -19,4°C a 3152 metri. Scendendo leggermente di quota, tra i 2500 e i 3000 metri, il Sass Pordoi ha toccato i -17,4°C a 2950 metri, mentre la Funivia Rosetta ha registrato -14,9°C a 2640 metri.

Le temperature restano particolarmente rigide anche sotto i 2500 metri, con valori come i -12,8°C registrati al Col dei Rossi (2370 metri) e i -12,7°C a Ravalles Cortina (2475 metri). Persino le località situate a quote inferiori ai 1500 metri non sono state risparmiate dall’ondata di freddo. Sul Monte Cesen, il termometro è sceso a -6,9°C a 1530 metri, seguito dal Monte Avena con -6,8°C a 1430 metri e dal Pascolet Nevegal, dove si sono toccati -6,4°C a 1340 metri.

Questi dati mettono in evidenza un episodio di freddo eccezionale per il mese di novembre, confermando la natura rigida e anticipata delle condizioni invernali sulle Dolomiti. Un evento che ha coinvolto l’intera area montana, con temperature che solitamente si registrano nei mesi centrali della stagione invernale.

