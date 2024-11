Mezzo pesante in fiamme, veicoli fermi, feriti: esercitazione al Traforo del Frejus

MeteoWeb

L’annuale esercitazione Italia-Francia, diretta dalla Prefettura di Torino, ha simulato un incendio di un mezzo pesante nel Traforo del Frejus, creando lo “scenario B” con veicoli fermi e feriti. L’esercitazione ha testato l’efficacia del Piano di Soccorso Binazionale, attivato per gestire l’emergenza in collaborazione con la prefettura della Savoia. In parte, le persone coinvolte si sono “messe in salvo” autonomamente, mentre altre sono rimaste nei veicoli o nelle vicinanze, causando incidenti con feriti. La simulazione ha messo alla prova l’intervento delle squadre di soccorso, inclusi il Gestore binazionale, i vigili del fuoco, il soccorso sanitario 118 e l’evacuazione tramite la seconda canna del tunnel. È stata verificata l’efficacia delle procedure di auto-evacuazione, dell’assistenza sanitaria tramite il Posto medico avanzato e della comunicazione tra i servizi di soccorso italiani e francesi. L’esercitazione ha anche testato il coordinamento tra le autorità dei 2 Paesi, garantendo una risposta rapida e integrata in situazioni di emergenza transnazionali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.