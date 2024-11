Migliora la qualità dell’aria: bollino verde in Emilia-Romagna

MeteoWeb

È un buon momento per l’aria in Emilia-Romagna: la qualità dell’aria è in netto miglioramento e, a partire da domani, la regione torna a registrare il bollino verde, dopo quattro giorni di allerta rossa e le relative misure emergenziali. Questa notizia emerge dal bollettino diffuso dall’Agenzia regionale per la Protezione ambientale (Arpae), che ha comunicato la revoca dei divieti anti smog. Tra queste misure, vi era anche il divieto per i veicoli diesel Euro 5 nei comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti. La situazione migliora, e i cittadini possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

