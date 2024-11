Migliora lo smog in Lombardia: stop misure, attive solo nel Pavese

MeteoWeb

In base ai dati pubblicati da Arpa Lombardia e in considerazione delle previsioni meteo dei prossimi giorni, da oggi sono state disattivate le misure temporanee anti-smog di primo livello nelle province di Bergamo e Brescia. Sulla base dei dati comunicati stamattina e delle previsioni meteo per i prossimi giorni – fa sapere la Regione Lombardia in una nota – da domani saranno disattivate anche nelle province di Milano, Monza, Lodi, Cremona e Mantova. Restano ancora attive le misure anti-smog temporanee in provincia di Pavia, dove sarà monitorata l’evoluzione dei livelli di concentrazione di PM10 nei prossimi giorni.

