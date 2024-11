Mike Tyson ha rischiato di morire: “8 trasfusioni e perso metà del mio sangue”

MeteoWeb

“Questa è una di quelle situazioni in cui hai perso ma hai comunque vinto. Sono grato per la scorsa notte. Nessun rimpianto per essere salito sul ring un’ultima volta”. Così Mike Tyson dice addio alla boxe, stavolta, molto probabilmente, per sempre. Dopo il match-show perso contro Jake Paul all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, il 58enne ex campione dei pesi massimi appende definitivamente i guantoni al chiodo. Iron Mike, che nelle interviste dopo il match aveva abbozzato un’ipotesi di sfida a Logan Paul, fratello di Jake, a mente fredda cambia decisamente idea e affida il suo pensiero ad un post su X.

“Ho rischiato di morire a giugno. Ho fatto 8 trasfusioni di sangue. Ho perso metà del mio sangue e 13 kg in ospedale e ho dovuto combattere per rimettermi in salute e combattere, quindi ho vinto. Vedere i miei figli vedermi affrontare e finire 8 round con un combattente di talento che ha la metà dei miei anni di fronte a uno stadio gremito dei Dallas Cowboy è un’esperienza che nessun uomo ha il diritto di pretendere. Grazie”, ha concluso Tyson.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.