Milano, incendio in un parcheggio sotterraneo in centro: colonna di fumo sulla città | FOTO

Un incendio è divampato in un parcheggio sotterraneo di corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Milano. È successo intorno alle 15:30 di oggi, venerdì 8 novembre. A prendere fuoco sarebbero state due cabine elettriche sotterranee. Una densa colonna di fumo è ben visibile su Piazza Duomo. Gli agenti della Polizia locale hanno transennato un tratto del corso e fatto evacuare i dipendenti dei negozi vicini all’incendio. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute sul posto con otto mezzi del Comando di via Messina. Le fiamme sono state poi domate. Non risultano persone coinvolte.

