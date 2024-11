Milano oggi si sveglia avvolta dalla nebbia, le FOTO

MeteoWeb

Milano oggi si sveglia avvolta da un velo di nebbia, creando un’atmosfera suggestiva. L’alta pressione continua a dominare gran parte d’Italia, salvo un lieve indebolimento tra giovedì e venerdì con possibili piogge sulle Isole maggiori. Nel resto del Paese, compresa la Lombardia, il tempo rimarrà stabile, ma le nubi basse e le nebbie persistenti rimarranno protagoniste.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.