Un ministro francese diserta la COP29 per “dichiarazioni inaccettabili”

Il ministro francese della Transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher, ha annunciato che non parteciperà alla Cop29 di Baku, in Azerbaigian, in risposta alle recenti dichiarazioni del presidente azero, Ilham Aliev. Quest’ultimo, durante il vertice dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, tenutosi nell’ambito della Conferenza dell’Onu per il clima, ha affermato che in Nuova Caledonia e Polinesia francese, territori dichiarati autonomi dalle Nazioni Unite, sarebbero ancora in vigore norme tipiche dell’epoca coloniale. Pannier-Runacher ha definito tali dichiarazioni “inaccettabili” durante un intervento al Senato, sottolineando come si tratti di “un attacco alla Francia e all’Europa”.

