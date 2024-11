La Missione Artemis e la Via Lattea, da LEGO nuovi set per costruire sogni spaziali

I fan della LEGO ® e dello Spazio potranno ora costruire i loro sogni mattoncino dopo mattoncino, con due set che mettono in evidenza il ruolo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), sempre in prima linea nell’esplorazione dello spazio. Il lancio di Artemis I del 16 novembre 2022 ha rappresentato un passo avanti significativo rispetto al sogno di riportare l’umanità sulla Luna. In occasione dell’anniversario di questa missione storica e in attesa del lancio di Artemis II, i fan della LEGO ispirati dallo Spazio potranno condividere l’emozione con due set LEGO che catturano l’avventura e la tecnologia all’avanguardia delle missioni spaziali.

Il set LEGO Icons NASA Artemis Space Launch System (immagine in alto) è una riproduzione fedele del razzo super pesante progettato per le missioni Artemis. Include anche un modello separato della navicella spaziale Orion che comprende il Modulo di Servizio Europeo (ESM, European Service Module) sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea.

Il set LEGO Art The Milky Way Galaxy è un’immagine artistica della nostra galassia, realizzata con 3.091 mattoncini LEGO e progettata per essere appesa alla parete.

Il set non solo comprende punti di riferimento cosmici quali la Nebulosa Granchio e i Pilastri della Creazione, ma ritrae anche il telescopio spaziale Gaia che, lanciato dall’Agenzia Spaziale Europea nel dicembre 2013, è in missione per mappare più di un miliardo di stelle.

Nadia Lüders, responsabile delle licenze e delle partnership del marchio presso l’ESA, ha dichiarato: “È bello vedere la tecnologia spaziale dell’ESA presente in questi incredibili set LEGO altamente dettagliati. Speriamo che questi modelli contribuiscano a ispirare le persone nei confronti dello Spazio, specialmente tra la vasta comunità di fan LEGO in tutto il mondo“.