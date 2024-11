Una missione satellitare di nuova generazione studierà il colore dell’oceano dallo Spazio

MeteoWeb

La Curtin University ha unito le forze con la NASA, l’Università di Miami, la San José State University e il National Institute of Standards and Technology per una missione satellitare di nuova generazione volta a studiare il colore dell’oceano dallo Spazio, fornendo informazioni essenziali sulla salute degli oceani e sul loro ruolo nella regolazione del clima.

Di recente, i ricercatori hanno posizionato una boa alta 15 metri al largo della costa di Perth, nell’Australia Occidentale, nell’ambito di un nuovo progetto per garantire la qualità dei dati per la missione satellitare PACE (Plankton, Aerosols, Clouds, Ocean Ecosystems) della NASA, di recente lancio.

Il prof. David Antoine, a capo del gruppo di ricerca satellitare e telerilevamento (RSSRG) della Curtin University presso la School of Earth and Planetary Sciences, ha affermato che il nuovo sistema ottico, noto come MarONet (Marine Optical Network), installato nei pressi dell’isola di Rottnest nell’Australia Occidentale, svolgerà un ruolo fondamentale nella verifica, o “ground-truthing”, delle osservazioni satellitari di PACE.

“Solitamente pensiamo al colore dell’oceano come a blu, ma in molti luoghi sembra blu-verde perché quelle aree pullulano di piante unicellulari chiamate fitoplancton, che contengono clorofilla e assorbono la luce blu,” ha affermato Antoine. “Il fitoplancton è costituito da piccole piante che, oltre a essere una fonte di cibo essenziale per tutta la vita marina, producono collettivamente più della metà dell’ossigeno mondiale e assorbono quasi la stessa quantità di anidride carbonica di tutti gli alberi e le piante terrestri della Terra. Misurando il colore dell’oceano sia con i satelliti che con sensori marini, possiamo studiare l’enorme impatto che il fitoplancton ha sul nostro clima e il potenziale di questa piccola pianta per aiutare a combattere il cambiamento climatico. I sensori sulla boa catturano e analizzano i colori della luce solare riflessa dall’oceano per misurare i livelli di alghe. Questi dati vengono inviati a riva tramite la rete mobile, dove aiutano a mettere a punto i sensori satellitari per un monitoraggio più accurato dell’oceano“.

Andrew Gray, ingegnere capo del progetto ed esperto del RSSRG di Curtin, ha affermato che la collaborazione con la NASA contribuirà a garantire l’accuratezza dei dati raccolti dal satellite PACE: “MarONet migliorerà l’accuratezza dei dati di telerilevamento raccolti dalla NASA confrontandoli con le misurazioni fisiche effettuate a livello del suolo,” ha affermato Gray. “Le condizioni oceaniche uniche e l’atmosfera limpida del sito della boa MarONet vicino a Rottnest lo rendono ideale per una calibrazione accurata. La Curtin University è orgogliosa di fare parte di questa importante iniziativa globale e non vede l’ora di approfondire la nostra comprensione degli oceani e del clima della Terra“.

Il prof. Art Gleason, ricercatore principale dell’Università di Miami, ha affermato che la boa MarONet, dispiegata al largo di Perth, integra i sistemi esistenti della NASA basati in mare (MOBY): “Ci sono sensori in mare al largo delle Hawaii che sono operativi da più di 20 anni, consentendo uno stretto coordinamento con la nuova boa al largo di Rottnest,” ha affermato Gleason.

