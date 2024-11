Montagna: recuperati alpinisti in difficoltà sul Cridola

MeteoWeb

Intervento di soccorso per una coppia di alpinisti in difficoltà durante il rientro dalla cima del Cridola, concluso intorno alla mezzanotte. I due, una donna di 35 anni originaria di Cavalese e un uomo di 51 anni di Padova, erano saliti sulla cima percorrendo la Via dei Triestini. Durante la discesa lungo il sentiero del Cinquantesimo, si sono imbattuti in una corda fissa che risaliva lungo la traccia corretta. Ritenendo di dover scendere anziché risalire, hanno tentato altri percorsi, ma senza successo. Quando è calata l’oscurità, non disponendo di luci, si sono trovati bloccati. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18:20. Una squadra di soccorso, intuendo la loro posizione, li ha raggiunti e ha trovato la coppia che si era riparata dal freddo tra i baranci sotto una sporgenza rocciosa. I due alpinisti sono stati infine riaccompagnati a valle.

