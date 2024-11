Montagna: trovato morto l’escursionista disperso nel Cuneese

MeteoWeb

È stato ritrovato senza vita ieri sera l’escursionista disperso dallo scorso 10 novembre nella zona di San Michele di Prazzo, in Valle Maira, nel Cuneese. L’uomo era partito dalla propria abitazione nella frazione di Borgata Castelli, ma non aveva più fatto ritorno. A segnalare la sua scomparsa è stato il fratello, che intorno alle 16 di ieri ha lanciato l’allarme per il mancato rientro. Subito sono iniziate le ricerche da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Dronero, con il supporto dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. Sul posto sono intervenute anche le unità cinofile molecolari. Dopo ore di ricerca, il corpo dell’escursionista è stato rinvenuto alla base di un pendio scosceso, da cui si ritiene possa essere precipitato accidentalmente.

