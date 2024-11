Morta a 38 anni Deborah Vanini: rinunciò alle cure per fare nascere sua figlia

MeteoWeb

Scopre di avere un tumore, ma sceglie di rinunciare alle cure per dare una possibilità di vita alla figlia. È la storia di Deborah Vanini, una donna di 38 anni di Como, che si è spenta pochi giorni fa. Come riportato da La Provincia di Como, Deborah ha affrontato la difficile scoperta della malattia durante la gravidanza, ma ha deciso di portare avanti la gestazione. Ha dato alla luce la sua bambina, trascorrendo con lei 2 intensi mesi pieni d’amore. Poi, la malattia non le ha lasciato scampo.

La storia ha colpito anche il presidente lombardo Attilio Fontana, a cui è stato chiesto un commento a margine del Forum Milano Life Science di Assolombarda. “Sono dimostrazioni di grande amore, di un amore tale per cui una persona mette a disposizione la propria vita per tutelare quella del bimbo che ha in grembo – ha detto il governatore – Bisogna togliersi il cappello davanti a queste scelte e piangere una donna che ha dimostrato di avere un coraggio e un amore fuori dal comune“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.