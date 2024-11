Musumeci: “avviata la seconda fase per la prevenzione sismica nelle isole minori”

MeteoWeb

È stato pubblicato l’avviso che avvia la ‘seconda fase’ della procedura per l’erogazione nelle Isole minori dei finanziamenti destinati agli interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture ed edifici pubblici. A seguito della conclusione della procedura di selezione nella prima fase e conclusa con l’approvazione delle graduatorie il 31 luglio scorso, sono stati individuati 44 interventi di adeguamento o rafforzamento sismico di edifici ed infrastrutture pubblici per un totale di circa 80 milioni di euro. “Ora inizia la seconda fase – spiega il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci – attraverso la presentazione, da parte degli enti proponenti, di tutta la documentazione e, previa verifica dei requisiti, la stipula del disciplinare che regola la realizzazione delle opere”.

“Si tratta della più robusta azione di prevenzione sismica mai attuata dai governi a favore dei Comuni ricadenti nelle isole marittime. Sono certo – aggiunge il Ministro – che i soggetti attuatori sapranno rispettare i tempi e cogliere questa grande opportunità”.

La domanda, con la relativa documentazione, da inviare entro il 31 gennaio 2025, potrà essere presentata esclusivamente da coloro che sono stati ammessi nella prima fase. Sul sito del Dipartimento Casa Italia sono indicate le modalità di adesione.

